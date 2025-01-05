В Управлении по ЧС г. Семея сообщили, что в момент аварии в салоне находились четыре человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из автомашины, и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался. Сразу после поступления сообщения о происшествии на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы. В 09:00 поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего, которое было передано в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент в спасательной операции задействовано: 55 спасателей, пять плавсредств, два беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники.

"Дополнительно для усиления операции привлечены военнослужащие МЧС РК из воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова, а также ожидается прибытие спасательных подразделений из Восточно-Казахстанской области", - отметил начальник УЧС Азамат Муратов.

Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности.

Напомним, 5 января в 06:00 поступило сообщение о том, что на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш.