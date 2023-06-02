Автомобиль судьи подожгли в ЗКО

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В ЗКО в посёлке Жангала неизвестные подожгли автомобиль районного судьи Ильяса Иргебаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Уральскую неделю".

По информации ДЧС по ЗКО, ночью 31 мая в посёлке Жангала по улице Тәуелсіздік, дом 14, произошло возгорание автомобиля Toyota Camry. Горели задний капот, задний бампер и задние сигнальные фары. Автомобиль не был оборудован газовым оборудованием, огнетушитель не применялся. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных. Автомобиль был на российской регистрации.

В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что поджог совершил неизвестный, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 202 часть 2 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предполагает штраф в размере до 2000 МРП, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По словам местных жителей, вблизи автомобиля полицейские нашли пластиковую бутылку с бензином и камыш.

Сам судья Ильяс Иргебаев на вопрос журналиста о том, кто мог совершить поджог его автомобиля, ответил: "Сейчас по этому поводу я не могу дать никакой информации, потому что я не владею информацией обо всех проведённых следственных действиях. Во-вторых, даже если информация и будет дана официально, то через пресс-службу суда ЗКО, поэтому я вам никаких комментариев дать не могу, надеюсь, вы меня поймете. Автомобиль — мой, семейный".