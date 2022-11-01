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Polisia.kz Сегодня, 11:57
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Фото: Polisia.kz

Автомобиль столкнулся с поездом в Жамбыльской области: погибло 6 человек

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в селе Карасу Меркенского района.

В результате ДТП погибло 6 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"1 ноября в 08.55 часов из линейного отдела полиции на станции Турксиб поступило сообщение, что в селе Карасу Меркенского района на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с автомашиной Audi. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз", - сообщили в МВД РК. 

На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа. 

Видео: Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области
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#дтп #железная дорога
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:57
385
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