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Скриншот видео МВД РК Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25
260
Фото: Скриншот видео МВД РК

Автомобиль слетел с моста в Алматы

ДТП произошло в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении. 

"Водитель автомашины Volkswagen, при перестроении, допустил столкновение с Toyota, которая, наехав на препятствие – опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась. В Toyota находились водитель и пятеро пассажиров. Для медицинского обследования они были доставлены в больницы города", - говорится в сообщении. 

Другие обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.

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#дтп #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:25
260
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