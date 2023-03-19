Автомобиль слетел с моста в Алматы

ДТП произошло в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Обе машины следовали по проспекту Рыскулова в западном направлении.

"Водитель автомашины Volkswagen, при перестроении, допустил столкновение с Toyota, которая, наехав на препятствие – опору моста, слетела с путепровода вниз и опрокинулась. В Toyota находились водитель и пятеро пассажиров. Для медицинского обследования они были доставлены в больницы города", - говорится в сообщении.