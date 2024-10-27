Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Астане
Сегодня, 01:18
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Сегодня, 01:18Сегодня, 01:18
144Фото: скриншот видео
В Астане произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Возгорание произошло в районе Нура по улице Айтматова и, судя по видео, во дворе жилого дома.
Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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