Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Астане

В Астане произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в районе Нура по улице Айтматова и, судя по видео, во дворе жилого дома.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.