25 қазан Республика күні
  • 27 Октября, 02:44
  • BAIGENEWS

Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Астане

Сегодня, 01:18
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:18
Сегодня, 01:18
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Фото: скриншот видео

В Астане произошло возгорание легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание произошло в районе Нура по улице Айтматова и, судя по видео, во дворе жилого дома.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

 

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