Автомобиль сгорел на трассе в ВКО

В ВКО на трассе Усть-Каменогорск – Алтай загорелся автомобиль, передаёт ВаigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Огнеборцы ликвидировали огонь на площади четыре квадратных метра.

Горели детали отсека двигателя, обшивка салона, панель приборов, покрышки колёс автомобиля.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. В салоне автомобиля необходимо иметь огнетушитель.