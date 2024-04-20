Автомобиль сгорел на левобережье Астаны

Автомобиль загорелся на проезжей части в Есильском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Автопожар произошел на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Бухар Жырау. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Аналогичный пожар произошёл в Каратауском районе Шымкента на пересечении проспекта Н.Назарбаева и улицы Шаяхметова.

Загорелся салон и моторная часть легкового автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.