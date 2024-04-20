  • 21 Апреля, 00:58
  • BAIGENEWS

Автомобиль сгорел на левобережье Астаны

Вчера, 23:39
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:39
Вчера, 23:39
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Фото: скриншот видео

Автомобиль загорелся на проезжей части в Есильском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на МЧС РК.

Автопожар произошел на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Бухар Жырау. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. 

Аналогичный пожар произошёл в Каратауском районе Шымкента на пересечении проспекта Н.Назарбаева и улицы Шаяхметова. 

Загорелся салон и моторная часть легкового автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

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