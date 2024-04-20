Автомобиль сгорел на левобережье Астаны
Вчера, 23:39
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Вчера, 23:39Вчера, 23:39
159Фото: скриншот видео
Автомобиль загорелся на проезжей части в Есильском районе Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Автопожар произошел на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Бухар Жырау. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Аналогичный пожар произошёл в Каратауском районе Шымкента на пересечении проспекта Н.Назарбаева и улицы Шаяхметова.
Загорелся салон и моторная часть легкового автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.