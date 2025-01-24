  • 24 Января, 23:26
  • BAIGENEWS

Автомобиль сгорел на дороге в Алматы

Пострадавших нет.

Сегодня, 23:22
АВТОР
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скриншот видео с Telegram / Almaty Live Сегодня, 23:22
Сегодня, 23:22
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Фото: скриншот видео с Telegram / Almaty Live

В Алматы на проезжей части сгорел минивэн, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях сообщают, что пожар возник поздно вечером 24 января около 22:00.

По данным МЧС РК, инцидент произошёл в Ауэзовском районе на проспекте Абая. Пожар ликвидирован за 25 минут. Пострадавших нет. 

 

Видео: Telegram / Almaty Live

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