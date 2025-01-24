Автомобиль сгорел на дороге в Алматы
Пострадавших нет.
Сегодня, 23:22
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Сегодня, 23:22Сегодня, 23:22
22Фото: скриншот видео с Telegram / Almaty Live
В Алматы на проезжей части сгорел минивэн, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях сообщают, что пожар возник поздно вечером 24 января около 22:00.
По данным МЧС РК, инцидент произошёл в Ауэзовском районе на проспекте Абая. Пожар ликвидирован за 25 минут. Пострадавших нет.
Видео: Telegram / Almaty Live
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