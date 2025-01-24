В Алматы на проезжей части сгорел минивэн, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях сообщают, что пожар возник поздно вечером 24 января около 22:00.

По данным МЧС РК, инцидент произошёл в Ауэзовском районе на проспекте Абая. Пожар ликвидирован за 25 минут. Пострадавших нет.