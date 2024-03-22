Автомобиль с тремя детьми опрокинулся в области Абай
Сегодня, 18:22
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Сегодня, 18:22Сегодня, 18:22
99Фото: pixabay
В области Абай спасли четырёх человек, трое из них — дети, передаёт BaigeNews.kz.
"В Жарминском районе на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск произошло опрокидывание автомобиля. Сотрудники ТМСП незамедлительно оказали первую медицинскую помощь женщине 1991 года рождения, которую с различными травмами доставили в Центральную районную больницу Жарминского района. Дети 2016, 2019 и 2022 годов рождения в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении МЧС РК.
Спасённых детей передали отцу.
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