Автомобиль с пассажирами застрял недалеко от зоны отдыха в Баянауле
Машина попала в снежный занос.
Сегодня, 22:09
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Сегодня, 22:09Сегодня, 22:09
145Фото: kraskimira.mirtesen.ru
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 10 километрах от зоны отдыха Джасыбай в Павлодарской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не смог продолжить свой путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие на место спасатели отбуксировали машину в которой находились четыре человека на очищенный участок дороги. В медицинской помощи они нуждались", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует водителям, отправляющимся в путь, следить за прогнозом погоды и иметь при себе всё необходимое для экстренных ситуаций.
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