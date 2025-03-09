  • 9 Марта, 23:29
  • BAIGENEWS

Автомобиль с пассажирами застрял недалеко от зоны отдыха в Баянауле

Машина попала в снежный занос.

Сегодня, 22:09
АВТОР
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kraskimira.mirtesen.ru Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
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Фото: kraskimira.mirtesen.ru

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 10 километрах от зоны отдыха Джасыбай в Павлодарской области легковой автомобиль с пассажирами оказался в снежном заносе и не смог продолжить свой путь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место спасатели отбуксировали машину в которой находились четыре человека на очищенный участок дороги. В медицинской помощи они нуждались", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям, отправляющимся в путь, следить за прогнозом погоды и иметь при себе всё необходимое для экстренных ситуаций.

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