Автомобиль с людьми застрял в снегу на трассе Астана-Павлодар
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
133Фото: er-erka.ru
Спасатели пришли на помощь застрявшим на дороге пассажирам авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
На 159 километре автодороги "Астана-Павлодар", в районе озера Тамдыколь Ерейментауского района, в заснеженной степи застрял легковой автомобиль.
"Для эвакуации людей на место вызова был направлен личный состав ДЧС региона на высокопроходимой технике. Четверых человек 1954, 1955, 1961 и 1996 годов рождения эвакуировали в пункт обогрева в Ерейментау, в медицинской помощи они не нуждались", — говорится в сообщении.
Спасатели призывают казахстанцев следить за изменениями погоды, не пренебрегать СМС о штормовых предупреждениях и соблюдать все необходимые меры предосторожности при выезде в дальнюю дорогу.
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