Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с возгоранием автомобиля в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, трагедия случилась 17 июня на десятом километре трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

"Столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате удара Lada Priora загорелась. Его водитель 1992 года рождения и пассажир 2001 года рождения, а также пассажир автомобиля Toyota Camry 1972 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry 1971 года рождения скончался в больнице в результате полученных травм. Ещё двое пассажиров Toyota Camry с различными травмами были доставлены в Макатскую районную больницу", — сообщили в полиции.