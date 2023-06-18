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скриншот с видео Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42
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Фото: скриншот с видео

Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли в  ДТП с возгоранием автомобиля в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Telegram-канал МВД РК, трагедия случилась 17 июня на десятом километре трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу.

"Столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате удара Lada Priora загорелась. Его водитель 1992 года рождения и пассажир 2001 года рождения, а также пассажир автомобиля Toyota Camry 1972 года рождения погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry 1971 года рождения скончался в больнице в результате полученных травм. Ещё двое пассажиров Toyota Camry с различными травмами были доставлены в Макатскую районную больницу", — сообщили в полиции.

В ведомстве попросили водителей строго соблюдать правила обгона и скоростной режим на трассе.

 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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Сегодня, 09:42
145
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