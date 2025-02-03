Автомобиль с людьми утонул в реке Чаган в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По информации департамента полиции ЗКО, вечером 2 февраля на реке Чаган в районе микрорайона Самал нашли затопленную машину. В ней были тела двух мужчин без признаков насильственной смерти.

Обстоятельства и подробности происшествия выясняются. Тела направили на экспертизу.

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Напомним, в Семее 5 января на острове Полковничий, в районе Орлиного гнезда, легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Затонувшее авто нашли с помощью эхолота. В момент аварии в салоне находились четыре человека. Две девушки и два парня. Когда автомобиль достали со дна, людей в нём не оказалось. Спастись удалось лишь одному. Молодой мужчина сам выплыл на поверхность.