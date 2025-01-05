Автомобиль с людьми провалился под лёд в Карагандинской области
Не все смогли выбраться из воды самостоятельно.
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
299Фото: ДЧС Карагандинской области
Спасатели МЧС завершили поисково-спасательные работы в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между посёлками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лёд.
Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски ещё одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. Утром водолазы извлекли из воды тело 36-летнего мужчины.