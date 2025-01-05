Спасатели МЧС завершили поисково-спасательные работы в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между посёлками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лёд.

Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски ещё одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. Утром водолазы извлекли из воды тело 36-летнего мужчины.