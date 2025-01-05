  • 5 Января, 18:03
  • BAIGENEWS

Автомобиль с людьми провалился под лёд в Карагандинской области

Не все смогли выбраться из воды самостоятельно.

Сегодня, 16:42
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: ДЧС Карагандинской области

Спасатели МЧС завершили поисково-спасательные работы в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью в Актогайском районе на озере Балхаш между посёлками Гульшат и Тасарал произошло трагическое происшествие. Автомобиль с тремя гражданами, выехавшими на поиски скота, провалился под лёд. 

Два человека смогли выбраться самостоятельно. Поиски ещё одного гражданина вели спасатели МЧС Казахстана. Утром водолазы извлекли из воды тело 36-летнего мужчины.

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