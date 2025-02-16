  • 16 Февраля, 21:01
  • BAIGENEWS

Автомобиль с четырьмя пассажирами застрял на заснеженной трассе в Улытау

Машина заглохла посреди дороги.

Сегодня, 20:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: МЧС РК

Спасатели эвакуировали четверых человек из неисправного автомобиля на трассе в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В 25 км от села Улытау, вблизи зимовки Стандарт, области Улытау произошла поломка легкового автомобиля с четырьмя пассажирами.   На место незамедлительно выехали спасатели и эвакуировали людей в село Улытау", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.

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