Спасатели эвакуировали четверых человек из неисправного автомобиля на трассе в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В 25 км от села Улытау, вблизи зимовки Стандарт, области Улытау произошла поломка легкового автомобиля с четырьмя пассажирами. На место незамедлительно выехали спасатели и эвакуировали людей в село Улытау", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.