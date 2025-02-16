Автомобиль с четырьмя пассажирами застрял на заснеженной трассе в Улытау
Машина заглохла посреди дороги.
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
46Фото: МЧС РК
Спасатели эвакуировали четверых человек из неисправного автомобиля на трассе в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В 25 км от села Улытау, вблизи зимовки Стандарт, области Улытау произошла поломка легкового автомобиля с четырьмя пассажирами. На место незамедлительно выехали спасатели и эвакуировали людей в село Улытау", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в медицинской помощи никто не нуждался.
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