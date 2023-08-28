Автомобиль провалился в образовавшуюся после дождя яму в Шымкенте

Из-за дождя размыло грунт на проезжей части в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В образовавшуюся после непогоды яму на улице Аргынбекова провалился автомобиль. В результате ВАЗ получил повреждения.

О пострадавших в происшествии не сообщается.