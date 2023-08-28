  • 28 Августа, 12:07
  • BAIGENEWS

Автомобиль провалился в образовавшуюся после дождя яму в Шымкенте

Сегодня, 11:44
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Автомобиль провалился в образовавшуюся после дождя яму в Шымкенте Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Из-за дождя размыло грунт на проезжей части в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz

В образовавшуюся после непогоды яму на улице Аргынбекова провалился автомобиль. В результате ВАЗ получил повреждения.

О пострадавших в происшествии не сообщается. 

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