Автомобиль провалился в образовавшуюся после дождя яму в Шымкенте
Сегодня, 11:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
125
Из-за дождя размыло грунт на проезжей части в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В образовавшуюся после непогоды яму на улице Аргынбекова провалился автомобиль. В результате ВАЗ получил повреждения.
О пострадавших в происшествии не сообщается.
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- "Ударил по попе": поведение доставщика в Алматы обсуждают в сети