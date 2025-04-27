В полиции Ванкувера назвали число жертв инциента на уличном проазднике, когда внедорожник въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу БИ-БИ-СИ.

Полиция города подтвердила, что девять человек погибли, а 30-летний водитель был задержан.

Напомним, трагедия произошла во время уличного праздника, организованного филиппинской общиной. Около 8 вечера по местному времени, внедорожник черного цвета врезался в людей, собравшихся на праздновании Дня Лапу-Лапу — важного события для филиппинской общины, посвященного борцу с колонизаторами XVI века.

По словам представителей полиции Ванкувера, инцидент не рассматривается как террористический акт.

"Мы можем подтвердить, что девять человек погибли", — заявили правоохранители.

Ранее канадское издание Global News сообщило, что среди погибших есть ребёнок.