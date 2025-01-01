В Новом Орлеане неизвестный на грузовом автомобиле въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь. В популярном туристическом районе в первые часы нового года было многолюдно.

Свидетели рассказали репортёру телеканала Кати Вайс, что авто на большой скорости врезалось в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь

Городские власти Нового Орлеана сообщили в заявлении, что 30 человек были доставлены в местные больницы с травмами и как минимум 10 человек погибли.