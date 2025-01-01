Грузовик протаранил толпу в США: 10 человек погибли
Ещё 30 человек пострадали.
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
77Фото: CBS News/Kati Weis
В Новом Орлеане неизвестный на грузовом автомобиле въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.
Трагедия произошла в новогоднюю ночь. В популярном туристическом районе в первые часы нового года было многолюдно.
Свидетели рассказали репортёру телеканала Кати Вайс, что авто на большой скорости врезалось в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь
Городские власти Нового Орлеана сообщили в заявлении, что 30 человек были доставлены в местные больницы с травмами и как минимум 10 человек погибли.