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Грузовик протаранил толпу в США: 10 человек погибли

Ещё 30 человек пострадали.

Сегодня, 17:11
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CBS News/Kati Weis Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: CBS News/Kati Weis

В Новом Орлеане неизвестный на грузовом автомобиле въехал в толпу людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CBS News.

Трагедия произошла в новогоднюю ночь.  В популярном туристическом районе в первые часы нового года было многолюдно.

Свидетели рассказали репортёру  телеканала Кати Вайс, что авто на большой скорости врезалось в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь

Городские власти Нового Орлеана сообщили в заявлении, что 30 человек были доставлены в местные больницы с травмами и как минимум 10 человек погибли.

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