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скриншот с видео Сегодня, 23:23
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Сегодня, 23:23
100
Фото: скриншот с видео

Автомобиль наехал на торговый дом в Семее

Автомобиль наехал на торговый дом в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомашины Chevrolet, двигаясь с превышением скорости по проспекту Шакарима, на перекрестке улицы Валиханова совершил наезд на здание торгового дома Aladdin.
 
Пострадавших нет. Назначены соответствующие экспертизы.

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#дтп #Семей #торговый центр
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:23
100
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