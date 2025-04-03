  • 3 Апреля, 18:25
  • BAIGENEWS

Автомобиль на скорости "влетел" в столб в Семее

Девушка, находившаяся в салоне, получила травмы.

Сегодня, 17:34
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
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Фото: ДП области Абай

В ночь с 3 апреля, около 01:30, в Семее в микрорайоне Карагайлы произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка, передаёт BaigeNews.kz.

Водитель автомобиля LADA, двигаясь в сторону микрорайона, потерял контроль над машиной, что привело к столкновению с бордюром, ограждением и уличным фонарём. В итоге, девушка, находившаяся в салоне, получила травмы и была оперативно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Алматы.

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