В ночь с 3 апреля, около 01:30, в Семее в микрорайоне Карагайлы произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка, передаёт BaigeNews.kz.

Водитель автомобиля LADA, двигаясь в сторону микрорайона, потерял контроль над машиной, что привело к столкновению с бордюром, ограждением и уличным фонарём. В итоге, девушка, находившаяся в салоне, получила травмы и была оперативно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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