Автомобиль на скорости "влетел" в столб в Семее
Девушка, находившаяся в салоне, получила травмы.
Сегодня, 17:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
87Фото: ДП области Абай
В ночь с 3 апреля, около 01:30, в Семее в микрорайоне Карагайлы произошло ДТП, в результате которого пострадала пассажирка, передаёт BaigeNews.kz.
Водитель автомобиля LADA, двигаясь в сторону микрорайона, потерял контроль над машиной, что привело к столкновению с бордюром, ограждением и уличным фонарём. В итоге, девушка, находившаяся в салоне, получила травмы и была оперативно госпитализирована для оказания медицинской помощи.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее мы сообщали, что семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Алматы.
Самое читаемое
- Мальчик стал героем Казнета, собрав мусор после празднования Ораза Айта
- 21-летний парень погиб в канаве, пытаясь скрыться от полиции в Петропавловске
- Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
- Уголовное дело расследуют против сына Нурлана Нигматулина
- Астанчанка "торговала" проститутками прямо на улице