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Автомобиль Lexus RX врезался в полицейскую машину в Мангистау
Пьяный водитель устроил ДТП в Мангистау, передает BaigeNews.kz. Авария произошла на 67 км трассы Актау - Жетыбай.
"Водитель Lexus RX совершил столкновение с задней части патрульной автомашины. Во время столкновения полицейские помогали эвакуировать поврежденную автомашину Audi с помощью грузового транспорта Shachman. Водитель автомашины Lexus RХ по инерции также столкнулся с автотранспортом Shachman", - сообщили в полиции.
В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи отпущены домой.
"Как показал результат медицинского освидетельствования, виновный водитель был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении 59-летнего водителя составлен административный протокол по статье 608 части 3 КоАП РК. Материал направлен в суд", - отметили в ДП региона.
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