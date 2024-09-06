Автоматизированная система взвешивания автотранспорта начала работать на въездах в Астану

Автоматизированная система взвешивания автотранспорта начала работать на основных въездах в Астану, со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта.

"При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - сообщили в ведомстве.

Размер штрафа, в зависимости от величины перегруза и формы собственности владельца автотранспорта, составляет от 40 до 1000 МРП, или от 147 тысяч до 3,7 миллионов тенге.

"Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 35-40 тонн. Только в Астане зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача – обеспечить сохранность дорог", – отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Данная система позволит минимизировать коррупционные риски и исключить человеческий фактор. До конца года ее планируется внедрить в остальных регионах страны.