Автомашины с пассажирами попали в снежный плен в Костанайской области

Спасатели пришли на помощь застрявшим в дороге автомашинам с пассажирами в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В условиях обильного снегопада на республиканской автодороге Екатеринбург-Алматы в 35 км от села Новое Сарыкольского района два легковых автомобиля оказались в снежном заносе. Водители не смогли самостоятельно выбраться из сугробов.

Костанайские спасатели оперативно прибыли на место вызова. Используя высокопроходимую технику, они отбуксировали оба автомобиля на безопасный участок дороги. Были эвакуированы три человека. Медицинская помощь не понадобилась.