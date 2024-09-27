Автоледи за месяц заработала штрафы на 3,3 млн тенге в Актобе
Сегодня, 19:00
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Сегодня, 19:00Сегодня, 19:00
63Фото: polisia.kz
В Актобе задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила Правила дорожного движения 119 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Горожанка, управлявшая автомобилем Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. Общая сумма её штрафов составила три миллиона 378 тысяч тенге.
Автомобиль помещён на специальную автостоянку.
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