  • 27 Сентября, 19:15
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Автоледи за месяц заработала штрафы на 3,3 млн тенге в Актобе

Сегодня, 19:00
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polisia.kz Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
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Фото: polisia.kz

В Актобе задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила Правила дорожного движения 119 раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Горожанка, управлявшая автомобилем Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. Общая сумма её штрафов составила три миллиона 378 тысяч тенге.

Автомобиль помещён на специальную автостоянку.

 

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