  • 21 Апреля, 04:01
  • BAIGENEWS

Автоледи врезалась в бетонный блок в Павлодарской области

Сегодня, 02:52
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 02:52
Сегодня, 02:52
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Фото: скриншот видео

Автоледи врезалась в бетонный блок на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло 19 апреля в пригороде Аксу на трассе Атамекен – Курчатов. Автомобиль после столкновения перевернулся. Водитель жива.

По данным департамента полиции региона, водитель машины не справилась с управлением и столкнулась с бетонным блоком. На женщину составили протокол по статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений". Водителю грозит штраф.

 
 
 
 
 
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Публикация от Аксу (@aksu.ermak)

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