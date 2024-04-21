Автоледи врезалась в бетонный блок в Павлодарской области
Сегодня, 02:52
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Сегодня, 02:52Сегодня, 02:52
132Фото: скриншот видео
Автоледи врезалась в бетонный блок на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ДТП произошло 19 апреля в пригороде Аксу на трассе Атамекен – Курчатов. Автомобиль после столкновения перевернулся. Водитель жива.
По данным департамента полиции региона, водитель машины не справилась с управлением и столкнулась с бетонным блоком. На женщину составили протокол по статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений". Водителю грозит штраф.
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