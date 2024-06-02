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Автоледи въехала на детскую площадку в Караганде

Вчера, 23:22
АВТОР
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Instagram / denski_blog Вчера, 23:22
Вчера, 23:22
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Фото: Instagram / denski_blog

В Караганде женщина за рулём автомобиля Chery Tiggo въехала на детскую площадку во дворе многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 2 июня около 11:54 часов во дворе дома №45 по улице Ерубаева, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

За рулём автомобиля была 37-летняя женщина. Сдавая задним ходом, она не справилась с рулевым управлением и заехала на детскую площадку.

"В результате ДТП водитель доставлена в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – сообщили в полиции.

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