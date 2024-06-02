Автоледи въехала на детскую площадку в Караганде

В Караганде женщина за рулём автомобиля Chery Tiggo въехала на детскую площадку во дворе многоэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло 2 июня около 11:54 часов во дворе дома №45 по улице Ерубаева, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

За рулём автомобиля была 37-летняя женщина. Сдавая задним ходом, она не справилась с рулевым управлением и заехала на детскую площадку.