Два легковых авто столкнулись на трассе Павлодар – Семей, в результате погибла водитель одной из машин, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, авария произошла в 12 км от села Аккулы в Павлодарской области.

"Водитель автомашины "Тойота Corolla Spacio" скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Фото: ДП Павлодарской области

В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно следить за изменениями погоды, соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.