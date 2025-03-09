Автоледи погибла в жутком ДТП на трассе Павлодар – Семей
Обстоятельства и причины аварии выясняют в полиции.
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Два легковых авто столкнулись на трассе Павлодар – Семей, в результате погибла водитель одной из машин, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, авария произошла в 12 км от села Аккулы в Павлодарской области.
"Водитель автомашины "Тойота Corolla Spacio" скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.
Фото: ДП Павлодарской области
В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно следить за изменениями погоды, соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.
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