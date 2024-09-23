Автоледи отсудила у хозяйки лошади ущерб за поврежденное авто

Автоледи отсудила у владелицы лошади ущерб за повреждение автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Костанайский областной суд.

Сообщается, что женщина за рулём автомашины Volkswagen Tiguan на автодороге Әйет-Варваринка района Беимбета Майлина совершила наезд на лошадь, которая выбежала на автодорогу.

"По данному факту сотрудниками полиции составлен протокол по части 2 статьи 615 КоАП в отношении пастуха, который допустил выпас лошадей без присмотра на автодороге, он привлечён к административной ответственности. Достоверно установлено, что лошадь принадлежала ответчику М. Согласно отчёту об оценке, стоимость восстановительного ремонта и утраты товарной стоимости автомобиля составила более семи миллионов тенге", – сообщили в суде.

Ответчик М. иск не признала. Она обратилась в суд со встречным иском к Т. о возмещении материального вреда (потеря лошади) и просила взыскать с Т. материальный ущерб в размере 400 тысяч тенге. В иске суд отказал.

Решением суда с ответчика взыскано в пользу Т. 7,8 миллиона тенге. Решение вступило в законную силу.