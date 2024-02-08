Автокредиты на 2,9 млрд тенге оформил на казахстанцев мошенник в Астане

Прокуратура задержала мошенника, оформившего фиктивные автокредиты на 2,9 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

"6 февраля 2024 года при координации Генеральной прокуратуры в городе Астане задержан Сулейменов К.М., подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее 30 января 2024 года в городе Кызылорда был установлен и задержан другой его подельник Каржауов Р.К. Согласно материалам уголовного дела Сулейменов К. в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан. От их мошеннических действий пострадал 231 человек, ущерб составил 2,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.

В ходе расследования в мае 2022 года Сулейменов скрылся и был объявлен в розыск.

"В настоящее время Сулейменов доставлен в город Актау и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.