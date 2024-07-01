Автогол решил судьбу матча Франция — Бельгия за четвертьфинал Евро-2024
Вчера, 23:01
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Вчера, 23:01Вчера, 23:01
149Фото: pxhere.com
Сборные Франции и Бельгии сыграли матч 1/8 финала чемпионата Европы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На 85-й минуте нападающий "ПСЖ" Рандаль Коло Муани пробил по воротам, после чего мяч оказался в сетке от ноги защитника бельгийцев Яна Вертонгена. В итоге данный гол оказался единственным во встрече - 1:0.
В четвертьфинале французская команда проведёт матч с победителем пары Португалия - Словения, которые сыграют в ночь с 1 на 2 июля в 00:00 по казахстанскому времени.
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