Автогол решил судьбу матча Франция — Бельгия за четвертьфинал Евро-2024

Сборные Франции и Бельгии сыграли матч 1/8 финала чемпионата Европы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На 85-й минуте нападающий "ПСЖ" Рандаль Коло Муани пробил по воротам, после чего мяч оказался в сетке от ноги защитника бельгийцев Яна Вертонгена. В итоге данный гол оказался единственным во встрече - 1:0.

В четвертьфинале французская команда проведёт матч с победителем пары Португалия - Словения, которые сыграют в ночь с 1 на 2 июля в 00:00 по казахстанскому времени.