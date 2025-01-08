На трассе Самара - Шымкент (близ Кызылорды) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Кызылординской области.

Два сотрудника патрульной полиции ДП Кызылординской области находились в закрепленном за ними служебном автомобиле и оформляли дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

В этот момент грузовой автомобиль Man, потеряв управление, столкнулся с передней частью эвакуатора "ГАЗель", который двигался навстречу. Затем прицеп грузовика перевернулся и упал на служебный автомобиль, задев также автомобиль Lexus.

В результате аварии травмы получили оба сотрудника полиции, а также водитель и пассажир Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы в областную больницу.

"В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Мы призываем жителей области соблюдать осторожность на дорогах, а водителей — не превышать установленную скорость. Важно соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями и использовать зимние шины, чтобы избежать таких аварий", — сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области.

Напомним, ранее автомобиль въехал в фонарный столб в Алматы.