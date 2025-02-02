  • 3 Февраля, 00:29
  • BAIGENEWS

Автодорогу закрыли из-за непогоды в Жамбылской области

Об ограничении движения сообщили в "КазАвтоЖол"

Вчера, 23:26
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
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Фото: pixabay.com

2 февраля в 21:00 на следующих республиканских автодорогах в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

  • Участок автодороги Алматы - Ташкент - Термез, км 159-238 (п. Отар - п. Кайнар).

Ориентировочное время открытия дороги - 4 февраля 2025 года в 09:00. 

Ранее сообщалось, что до 3 февраля будет закрыто движение на участке в Восточно-Казахстанской области и области Абай.

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