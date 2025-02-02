Автодорогу закрыли из-за непогоды в Жамбылской области
Об ограничении движения сообщили в "КазАвтоЖол"
Вчера, 23:26
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Вчера, 23:26Вчера, 23:26
130Фото: pixabay.com
2 февраля в 21:00 на следующих республиканских автодорогах в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.
- Участок автодороги Алматы - Ташкент - Термез, км 159-238 (п. Отар - п. Кайнар).
Ориентировочное время открытия дороги - 4 февраля 2025 года в 09:00.
Ранее сообщалось, что до 3 февраля будет закрыто движение на участке в Восточно-Казахстанской области и области Абай.
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