2 февраля в 21:00 на следующих республиканских автодорогах в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Участок автодороги Алматы - Ташкент - Термез, км 159-238 (п. Отар - п. Кайнар).

Ориентировочное время открытия дороги - 4 февраля 2025 года в 09:00.

Ранее сообщалось, что до 3 февраля будет закрыто движение на участке в Восточно-Казахстанской области и области Абай.