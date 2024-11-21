Автодорогу закрыли из-за непогоды в Карагандинской области

Водителям в Карагандинской области объявили о закрытии одной из основных дорог региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию национальной компании "КазАвтоЖол".

"21 ноября 2024 года в 15:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург - Алматы, 1505-1610 км (поселок Новостройка - поселок Аксу - Аюлы)", - говорится в сообщении.

Ориентировочное открытие дороги - 22 ноября 2024 года в 07:00.

Ранее в компании рассказали, какие дороги открыли в Казахстане для движения.