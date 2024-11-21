Автодорогу закрыли из-за непогоды в Карагандинской области
Ориентировочное открытие движения ― 22 ноября 2024 года в 07:00.
Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06Сегодня, 15:06
118Фото: mk-yamal.ru
Водителям в Карагандинской области объявили о закрытии одной из основных дорог региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию национальной компании "КазАвтоЖол".
"21 ноября 2024 года в 15:00 в Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги Екатеринбург - Алматы, 1505-1610 км (поселок Новостройка - поселок Аксу - Аюлы)", - говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дороги - 22 ноября 2024 года в 07:00.
Ранее в компании рассказали, какие дороги открыли в Казахстане для движения.
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