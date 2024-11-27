Автодорогу открыли на западе Казахстана

Водителям в Актюбинской области сообщили об открытии трассы, передаёт BaigeNews.kz.

"27 ноября 2024 года в 15:00 в Актюбинской области на участке автодороги республиканского значения Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай", 83-198 км, (от станции Жургенова до села Айке) открыто движения для автотранспорта", - рассказали в АО "КазАвтоЖол".

Ранее синоптики в прогнозе погоды на три дня сообщили о гололёде, снеге и дождях.