Автодорогу открыли на западе Казахстана
Об этом проинформировали в национальной компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
92Фото: culture.ru
Водителям в Актюбинской области сообщили об открытии трассы, передаёт BaigeNews.kz.
"27 ноября 2024 года в 15:00 в Актюбинской области на участке автодороги республиканского значения Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай", 83-198 км, (от станции Жургенова до села Айке) открыто движения для автотранспорта", - рассказали в АО "КазАвтоЖол".
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