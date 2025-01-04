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Автодорога "Ушарал-Достык" закрыта для транспорта

"КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения в области Жетісу.

Сегодня, 10:08
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: pixabay.com

Сегодня с 09:30 в области Жетісу в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге "Ушарал-Достык" (84-164 км, ст. Коктума – с. Достык), передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на "КазАвтоЖол".

К слову, с 09:30 в связи с улучшением погодных условий, открыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге республиканского значения "Астана – Петропавловск" (км 18-232), участок "г. Астана – г. Щучинск".

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