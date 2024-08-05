Автодорога "Актобе-Кандыагаш": разрешён проезд для транспорта по новой дороге обхода Алги

Сегодня сдана во временную эксплуатацию левая сторона четырёхполосной трассы "Актобе-Кандыагаш", протяжённостью 96 км. Реконструкция автодороги производилась на участке 11-100 км магистрали А-27, передаёт BaigeNews.kz.

В торжественной церемонии открытия автодороги приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель правления АО "НК" КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, руководители подрядных компаний, жители и аксакалы населённых пунктов, расположенных вдоль трассы.

"В феврале 2024 года на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил в этом году завершить ремонтные работы на республиканских дорогах, а именно: "Атырау-Астрахань", "Актобе-Кандыагаш", "Талдыкорган-Усть-Каменогорск". В Актюбинской области завершается реконструкция автодороги республиканского значения "Актобе-Атырау - граница России на Астрахань" участок "Актобе – Кандыагаш" протяжённостью 96 километров. Данный транспортный коридор является востребованным маршрутом и соединяет нашу страну с Россией с выходом на Астрахань. Сегодня основная часть работ по реконструкции трассы завершена, и мы открываем на временный проезд дорогу "Актобе-Кандыагаш". Дорога в обход Алги также станет намного проще и удобнее для передвижения жителей. Новая магистраль построена в соответствии со стандартами безопасности и с соблюдением качества работ, и мы уверены, что она внесёт большой вклад в развитие нашего региона", - отметил аким области Асхат Шахаров.

По словам председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашева, в рамках реконструкции были повышены технические параметры данной автодороги с переводом с III на I и II категорию.

"В настоящее время полностью завершены работы по устройству нижнего слоя покрытия на всем протяжении автодороги и ведутся последние работы по укладке верхних слоёв дорожного покрытия. Уложено 64 километра щебеночно-мастичного асфальтобетона. Что составляет 66 процентов от всей работы. Параллельно идёт обустройство трассы. Асфальт уложен в два слоя на 77,8 километров дороги, на отставших 18,2 километров планируется открыть движение в 3 квартале текущего года", - сообщил Дархан Иманашев.

В реализации проекта задействовано 3 асфальтобетонных завода, порядка 254 единиц дорожно-строительной техники и более 574 рабочих. В рамках проекта построено 15 мостов, 16 скотопрогона, 3 транспортные развязки, а также проложено 60 водопропускных труб.

Стоит отметить, что общая протяжённость автомобильной дороги республиканского значения А-27 "Актобе-Атырау – граница РФ (на Астрахань)" по Актюбинской области составляет 326 км.

Вместе с тем, как отметил глава региона, в этом году в области на ремонт и строительство дорог было предусмотрено 65,9 млрд. тенге. За счёт этих средств начато строительство 544 км автодорог, в том числе реализация 66 проектов по дорогам местного значения и 115 проектов по городским и сельским дорогам, охватывающим 303 улицы. Кроме того, 42,6 млрд тенге выделено на реализацию 7 проектов по дорогам республиканского значения, общей протяженностью 322 км.