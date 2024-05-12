Автодолжник с подложными номерами 189 раз нарушил ПДД в Алматы

Иномарка с неоплаченными штрафами в 6,5 млн тенге задержана полицейскими в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники местной полицейской службы задержали автомобиль марки Zeekr с подложными государственными номерными знаками. Выяснилось, что водитель машины 189 раз нарушил правила дорожного движения.

"Указанное авто было задержано на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Сумма задолженности по штрафам составила 6 млн 696 тысяч тенге. В основном это нарушения скоростного режима, выезд на автобусную полосу и нарушения правил разметки. Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку", — рассказал заместитель начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Тимур Ногайбаев.

6 мая в Казахстане вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения. О том, что теперь считается выездом на встречку, куда разрешено поворачивать и как разворачиваться без риска оказаться оштрафованным, можно узнать по ссылке.