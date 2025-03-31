Жители Хромтау столкнулись с серьезной транспортной проблемой – с 30 марта в город перестали ходить автобусы, курсировавшие по маршруту Актобе – Хромтау. Причиной остановки перевозок стала жалоба таксиста на технические неисправности автобусов, что привело к проверкам, штрафам и временной приостановке рейсов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Диапазон", местный таксист Марат Сабитаев обратил внимание на трещину в лобовом стекле автобуса и отсутствие гайки на заднем колесе. Он снял видео, вызвал полицию и потребовал проверки технического состояния транспорта. В результате водителей оштрафовали, два автобуса отправили на штрафстоянку, а перевозчик ТОО "V-Service" принял решение временно прекратить рейсы, чтобы устранить все выявленные нарушения.

До приостановки движения по маршруту работали четыре автобуса Yutong 2022 года выпуска, выполняя ежедневно семь кругорейсов. Проезд стоил 600 тенге. Однако из-за неудовлетворительного состояния дороги стекла автобусов часто повреждаются, а их замена обходится перевозчику в 400 тысяч тенге за каждое.

Теперь жителям Хромтау приходится добираться на такси, стоимость которого резко выросла – с 2000 до 2500 тенге, а иногда до 3000 тенге с человека. Люди возмущены ситуацией и требуют вернуть автобусы, но перевозчик не готов выпускать транспорт до устранения всех неисправностей.

Когда возобновятся автобусные рейсы, пока неизвестно.