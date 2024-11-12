  • 12 Ноября, 19:45
  • BAIGENEWS

Автобусы столкнулись в час пик в Астане

Сегодня, 19:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
64
Фото: baigenews.kz

Два переполненных автобуса столкнулись в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Сыганак и Туран. Оба автобуса ехали по 29-му маршруту.

"Удар сильный был. Протащило нас метра на два. Наш автобус был полный. Предварительно, тяжёлых травм у пассажиров нет. Меня отбросило в сторону, ушиб колено", - рассказал пассажир одного из автобусов.

Самое читаемое

Наверх