Автобусы столкнулись в час пик в Астане
Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21Сегодня, 19:21
64Фото: baigenews.kz
Два переполненных автобуса столкнулись в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Сыганак и Туран. Оба автобуса ехали по 29-му маршруту.
"Удар сильный был. Протащило нас метра на два. Наш автобус был полный. Предварительно, тяжёлых травм у пассажиров нет. Меня отбросило в сторону, ушиб колено", - рассказал пассажир одного из автобусов.
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