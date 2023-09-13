"Автобусы полные, народу валом". Толпы пассажиров на остановке в Алматы объяснил акимат

Управление городской мобильности Алматы отреагировало на видео с массовым скоплением пассажиров, ждавших автобусы на остановке по проспекту Абая, передаёт BaigeNews.kz.

"Автобусы уезжают полные, а народу валом. Куда интересно, смотрит акимат Наурызбайского района? Это нормально, что все люди не могут уехать?", — задаётся вопросом автор видео, опубликованного на странице kris__p__almaty в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Almaty (@kris__p__almaty)

В управлении городской мобильности пояснили, что на этом участке курсируют маршруты № 55, № 49, № 142, № 78 и № 110. Наибольшее скопление зафиксировано на маршрутах № 55 и № 49.

"По предварительным итогам анализа пассажиропотока Управлением городской мобильности совместно с перевозчиками принято оперативное решение об усилении указанных маршрутов в часы пик", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, с 12 сентября увеличено количество автобусов на маршруте № 55 на 6 единиц. Ожидается, что 18 автобусов на данном маршруте позволит уменьшить интервал движения с 11 до 7 минут. На маршруте № 49 в часы пик будут курсировать 12 автобусов вместо 8. Таким образом, ожидается уменьшить время ожидания с 13 до 7-8 минут.

В комментариях к видео горожане жалуются на работу общественного транспорта и предлагают свои идеи для решения проблем с заторами.