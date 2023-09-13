"Автобусы полные, народу валом". Толпы пассажиров на остановке в Алматы объяснил акимат
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Управление городской мобильности Алматы отреагировало на видео с массовым скоплением пассажиров, ждавших автобусы на остановке по проспекту Абая, передаёт BaigeNews.kz.
"Автобусы уезжают полные, а народу валом. Куда интересно, смотрит акимат Наурызбайского района? Это нормально, что все люди не могут уехать?", — задаётся вопросом автор видео, опубликованного на странице kris__p__almaty в Instagram.
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В управлении городской мобильности пояснили, что на этом участке курсируют маршруты № 55, № 49, № 142, № 78 и № 110. Наибольшее скопление зафиксировано на маршрутах № 55 и № 49.
"По предварительным итогам анализа пассажиропотока Управлением городской мобильности совместно с перевозчиками принято оперативное решение об усилении указанных маршрутов в часы пик", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, с 12 сентября увеличено количество автобусов на маршруте № 55 на 6 единиц. Ожидается, что 18 автобусов на данном маршруте позволит уменьшить интервал движения с 11 до 7 минут. На маршруте № 49 в часы пик будут курсировать 12 автобусов вместо 8. Таким образом, ожидается уменьшить время ожидания с 13 до 7-8 минут.
В комментариях к видео горожане жалуются на работу общественного транспорта и предлагают свои идеи для решения проблем с заторами.
"Да там жители ЖК "Шугыла", "Шугыла Сити", "Алем сити", "Нурлы дала", конечно, будет такое столпотворение. Нужно запустить еще пару маршрутов с Абая, Бауыржана Момышулы до Алтын орды".
"Сделали автобусную линию, а для чего, интересно, если по факту ездят 3-4 автобуса. Из-за такого потока людей на остановке, пробки в том квадрате нереальные".
"Это как люди должны добраться до работы, до школы? Думайте о людях, о детях — это же ваше будущее. Вам бы немного поучиться у европейских стран, как надо уважать простой народ".
"Абая-Момышулы — после работы до дома 2-2,5 часа добираемся. Налоги платим как положено ведь. Неужели нельзя настроить время маршрутов и добавить еще автобусы?"
"А вот зимой боюсь представить, что будет". — пишут пользователи соцсети.
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