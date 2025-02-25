  • 25 Февраля, 03:27
  • BAIGENEWS

Автобусы лоб в лоб столкнулись в Германии: 35 пострадавших

Почти половина из них дети.

Сегодня, 02:21
АВТОР
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bild.de Сегодня, 02:21
Сегодня, 02:21
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Фото: bild.de

Серьёзная авария с участием двух автобусов произошла немецком городе Саарбрюккен. Машины столкнулись лоб в лоб. Пострадали не менее 35 человек, среди них дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, в аварию попали воспитанники детского сада - 12 человек. Малышей везли на экскурсию в расположенный неподалеку новый полицейский участок.

Все пострадавшие в результате аварии доставлены в больницу. По меньшей мере пять человек получили серьёзные травмы. 

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