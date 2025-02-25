Серьёзная авария с участием двух автобусов произошла немецком городе Саарбрюккен. Машины столкнулись лоб в лоб. Пострадали не менее 35 человек, среди них дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, в аварию попали воспитанники детского сада - 12 человек. Малышей везли на экскурсию в расположенный неподалеку новый полицейский участок.

Все пострадавшие в результате аварии доставлены в больницу. По меньшей мере пять человек получили серьёзные травмы.