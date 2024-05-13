Автобусы до кладбищ запустят в Астане и Караганде
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14 мая православные отметят Радоницу – день поминовения усопших. В нескольких городах Казахстана в этот день до кладбищ пустят специальные автобусы, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане, по данным ТОО "City Transportation Systems", для обеспечения транспортного обслуживания жителей два рейса маршрута №69 будут курсировать до остановки "Новое кладбище". Выезд из города запланирован на 12:20 и 15:30.
В Караганде в Родительский день при содействии автопарков организуют шесть автобусов для поездок на кладбища "Зелёная балка" и "Триада". Эти направления не охвачены маршрутами общественного транспорта, и остановок поблизости нет.
"Четыре автобуса будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту "ДК Майкудука – кладбище "Зелёная балка" – кладбище "Триада", два автобуса – по маршруту "мкр-н Голубые Пруды – кладбище "Триада" – кладбище "Зелёная балка", – уточнили в акимате города.
Кроме того, с 8:00 до 16:00 будут ещё два маршрута: "ДК Горняков – улица Волгодонская – кладбище Дальнего парка", "улица Чкалова – ДСК – Михайловское кладбище".
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