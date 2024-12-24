В Алматы в рамках повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией Управлением городской мобильности с 25 декабря запускается ещё два пригородных автобусных маршрута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Так, маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" - пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON. Перевозчик ТОО "ECOBUS SERVICE", плановый выход – 7 единиц подвижного состава", - отметили в акимате.

Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах.

"Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay", - добавили в акимате Алматы.

Напомним, новые требования к автовокзалам и автостанциям утвердили в Казахстане.