Автобусы большой вместимости запустят из Алматы в два района области
Стоимость проезда составляет 120 тенге.
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В Алматы в рамках повышения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией Управлением городской мобильности с 25 декабря запускается ещё два пригородных автобусных маршрута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
"Так, маршрут №256 сообщением "Парк культуры и отдыха – пос. Актас" и маршрут №249 сообщением "автостанция "Толеби/Яссауи" - пос. Шамалган" будут обслуживаться автобусами большой вместимости марки FOTON. Перевозчик ТОО "ECOBUS SERVICE", плановый выход – 7 единиц подвижного состава", - отметили в акимате.
Стоимость проезда составляет 120 тенге, как и на городских маршрутах.
"Все автобусы оборудованы системой электронного билетирования Onay", - добавили в акимате Алматы.
Напомним, новые требования к автовокзалам и автостанциям утвердили в Казахстане.
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