Для города Актау закуплен 91 пассажирский автобус, городской автобусный парк обновлен на 100%. Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В прошлом году в Мангистау за счет лизингового финансирования было приобретено 120 автобусов, работающих на метане. Из них, 70 переданы для обслуживания внутригородских маршрутов Актау, а остальные 50 - межрайонных направлений общественного транспорта.

В этом году через установившийся в регионе механизм заплонировано закупить ещё 120 автобусов. На сегодняшний день в область доставлено 70 единиц, а остальные 50 прибудут в феврале 2025 года.

Работы по обновлению общественного транспорта проводятся совместно с АО "СПК "Каспий", в соответствии с программой лизингового финансирования обновления автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей АО "Фонд развития промышленности". ​В результате автобусный парк Мангистауской области к концу года обновится на 97%.