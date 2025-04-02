С 2 апреля в Астане изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов. По информации компании City Transportation Systems (CTS), корректировки затронули маршруты № 1, 6, 11 и 85. Эти изменения могут повлиять на привычный маршрут передвижения жителей и гостей столицы, поэтому рекомендуется учитывать новые схемы при планировании поездок, передаёт BaigeNews.kz.

В CTS сообщили, что на каждом маршруте будут произведены временные изменения, которые могут быть связаны с дорожными работами, перекрытиями или другими факторами, влияющими на движение транспорта.

Пассажирам настоятельно рекомендуют ознакомиться с обновленными схемами и планировать свои маршруты заранее, чтобы избежать неудобств.

Для удобства пассажиров все необходимые изменения указаны на картинках, доступных на официальных ресурсах транспортных компаний.