Автобусное сообщение с Уральском возобновят из Самары и Тольятти

1 октября возобновятся рейсы в Уральск из российских городов после инцидента на границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Автобусное сообщение приостановили 28 сентября из-за того, что в очереди у пограничного поста "Маштаково" в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус и угрожали водителям.

По словам начальника уральского автовокзала Талгата Бисекенова, для безопасности пассажиров также отменили рейсы из Уральска в Самару и Тольятти.

"Завтра из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу, и мы в свою очередь также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время", - сказал Бисекенов.

Кроме того, из-за спроса автовокзал запустил нерегулярные рейсы в Астану и Алматы.