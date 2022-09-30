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Автобусное сообщение с Уральском возобновят из Самары и Тольятти Сегодня, 21:42
46

Автобусное сообщение с Уральском возобновят из Самары и Тольятти

1 октября возобновятся рейсы в Уральск из российских городов после инцидента на границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Автобусное сообщение приостановили 28 сентября из-за того, что в очереди у пограничного поста "Маштаково" в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус и угрожали водителям.

По словам начальника уральского автовокзала Талгата Бисекенова, для безопасности пассажиров также отменили рейсы из Уральска в Самару и Тольятти.

"Завтра из Самары и Тольятти в Уральск запустят по одному автобусному рейсу, и мы в свою очередь также запускаем пока только по одному рейсу в Самару и Тольятти. Дальше покажет время", - сказал Бисекенов.

Кроме того, из-за спроса автовокзал запустил нерегулярные рейсы в Астану и Алматы.

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#Уральск #автобусы #мобилизация
Журналист
Сегодня, 21:42
46
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