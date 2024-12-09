Автобус загорелся в Астане
В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
187Фото: pixabay.com
Пожарные в Астане потушили автобус за девять минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.
В районе Байконыр по ул. А. Бараева произошло загорание крыши маршрутного автобуса.
"На приём и обработку сообщения, выезд и следование к месту пожара, разведку, развёртывание сил и средств, а также ликвидацию горения у команды профессионалов МЧС ушло всего лишь девять минут", - проинформировали в ведомстве.
МЧС напоминает, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Напомним, ранее стало известно, что при пожаре 20 человек эвакуировали в Шымкенте.
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