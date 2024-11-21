Автобус загорелся в Астане
Столичные огнеборцы локализовали загорание автобуса по проспекту Кабанбай батыра района Нура.
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
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Обстоятельства инцидента уточняются, передаёт BaigeNews.kz. Информации о пострадавших на 112 не поступало.
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