  • 21 Ноября, 16:13
  • BAIGENEWS

Автобус загорелся в Астане

Столичные огнеборцы локализовали загорание автобуса по проспекту Кабанбай батыра района Нура.

Сегодня, 14:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Автобус загорелся в Астане Сегодня, 14:46
Сегодня, 14:46
154

Обстоятельства инцидента уточняются, передаёт BaigeNews.kz. Информации о пострадавших на 112 не поступало.

Самое читаемое

Наверх