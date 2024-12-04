Автобус загорелся на центральном проспекте в Астане

В Астане у Дома министерств загорелся автобус, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что столичные огнеборцы в данный момент тушат пожар на проспекте Мангилик ел.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на 112 не поступало.