Автобус загорелся на центральном проспекте в Астане
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54Сегодня, 18:54
53Фото: МЧС РК
В Астане у Дома министерств загорелся автобус, передаёт BaigeNews.kz.
В МЧС уточнили, что столичные огнеборцы в данный момент тушат пожар на проспекте Мангилик ел.
Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на 112 не поступало.
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