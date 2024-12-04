  • 4 Декабря, 19:07
  • BAIGENEWS

Автобус загорелся на центральном проспекте в Астане

Подробности сообщили в МЧС.

Сегодня, 18:54
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: МЧС РК

В Астане у Дома министерств загорелся автобус, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС уточнили, что столичные огнеборцы в данный момент тушат пожар на проспекте Мангилик ел.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших на 112 не поступало.

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