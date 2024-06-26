Автобус вылетел на тротуар в Алматы: один пассажир скончался на месте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.
По данным полиции, данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы.
“По предварительным данным, водитель автомашины марки "Киа", пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus", который в последствие допустил наезд на препятствие.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия”, - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Забор перед лесом возмутил жителей курорта в Акмолинской области
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- Женщина пыталась загрызть девушку из-за места на остановке
- 44 миллиарда тенге выделили на ремонт дорог в СКО
- 500 тысяч тенге и свободный график: почему молодёжь не идёт работать в села и на заводы в РК