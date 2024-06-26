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Автобус вылетел на тротуар в Алматы: один пассажир скончался на месте

Сегодня, 15:11
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Автобус вылетел на тротуар в Алматы: один пассажир скончался на месте Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

По данным полиции, данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы. 

“По предварительным данным, водитель автомашины марки "Киа", пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком  ТОО "City-Bus", который в последствие допустил наезд на препятствие.  

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия”, - говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от интернет-СМИ "Kris P Official" (@kris__p__official)

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