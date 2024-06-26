Автобус вылетел на тротуар в Алматы: один пассажир скончался на месте

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

По данным полиции, данное дорожно-транспортное происшествие произошло в 14 часов 20 минут в Алмалинском района Алматы.

“По предварительным данным, водитель автомашины марки "Киа", пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута, обслуживаемым частным перевозчиком ТОО "City-Bus", который в последствие допустил наезд на препятствие. В результате ДТП за медицинской помощью обратились 16 пассажиров автобуса, еще один пассажир скончался на месте происшествия”, - говорится в сообщении.